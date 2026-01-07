Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di Hong Kong, vincendo in rimonta contro Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. La partita, durata 2 ore e 40 minuti, segna un inizio positivo per il giocatore italiano nel 2026. Ora Musetti prosegue la sua corsa nel torneo, puntando a consolidare la propria posizione nel circuito.

Roma, 7 gen. (askanews) – Inizia con una vittoria in rimonta il 2026 di Lorenzo Musetti. Il carrarino è ai quarti all’Atp 250 di Hong Kong grazie al successo su Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti. Un esordio sofferto per Musetti (alla prima uscita con il nuovo coach Jose Perlas, al fianco di Simone Tartarini) che nel primo set ha faticato a esprimere il suo tennis, ma alla distanza ha trovato ritmo e qualità per risolvere la prima “maratona” dell’anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: ATP Hong Kong 2025, Musetti e Sonego approdano ai quarti in doppio

Leggi anche: Aggrappato al sogno! Lorenzo Musetti vince la maratona con l’eterno Wawrinka e avanza ai quarti ad Atene!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ATP Hong Kong 2026: avanza ai quarti di finale la coppia Musetti/Sonego; All'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Sonego avanza anche in singolare, in due set sul giapponese Rei Sakamoto; Tennis, ranking Atp: quattro italiani in top 24, record. Sinner e Musetti in Top 10; ATP Hong Kong 2026 buon esordio di Borges e Cilic Wu elimina Marozsan.

Tennis, Musetti avanza ai quarti ad Hong Kong - Il carrarino è ai quarti all'Atp 250 di Hong Kong grazie ... msn.com