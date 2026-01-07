Tennis il veneziano Tommaso Radic vince il prestigioso Lemon Bowl a Roma
Tommaso Radic, talento veneziano under 12, si è aggiudicato il Lemon Bowl a Roma, uno dei tornei più prestigiosi a livello giovanile. Alla sua 42ª edizione, il torneo ha visto in passato trionfare anche il padre di Radic, Mario, ex giocatore ATP con un best ranking di 141. La vittoria di Tommaso sottolinea il valore delle tradizioni familiari nel mondo del tennis giovanile.
