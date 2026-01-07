Tennis il calendario Atp 2026 | tutti i tornei e le date

Ecco il calendario ATP 2026: un’overview dei principali tornei e delle date principali. La stagione prevede 59 eventi ufficiali, inclusi i quattro Slam, che si disputeranno in 29 paesi diversi. Questa guida offre una panoramica utile per seguire il circuito e pianificare la partecipazione o l’interesse verso le diverse tappe del tennis professionistico internazionale.

Si accendono i riflettori sulla nuova stagione 2026 di tennis. Nei prossimi 12 mesi sono in programma ben 59 tornei del circuito Atp, cui si aggiungono i quattro Slam, che interesseranno ben 29 nazioni differenti. Tre i grandi eventi in Italia: a maggio tutti al Foro Italico per gli Internazionali Bnl di Roma, mentre a novembre Torino ospiterà ancora una volta il torneo dei maestri, le Atp Finals. Si chiuderà poi qualche giorno dopo a Bologna con le Finals di Coppa Davis, di cui gli Azzurri sono campioni in carica da tre edizioni consecutive. Tra le novità spicca il 250 di Estoril a luglio e il cambio di data e location per Marsiglia, che da febbraio viene posticipato a ottobre sui campi di Lione.

