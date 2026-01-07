Ten Hag ha capito e cambia lavoro | sarà il direttore tecnico del Twente il Napoli ha McTominay grazie a lui
Erik ten Hag ha scelto di lasciare il ruolo di allenatore e di assumere la posizione di direttore tecnico al Twente. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, dopo aver guidato con successo diverse squadre. La sua esperienza e competenza saranno ora al servizio del club olandese, contribuendo alla pianificazione strategica e allo sviluppo a lungo termine. La sua uscita dal campo di gioco apre una nuova fase professionale.
Alla fine, Ten Hag si è arreso all’evidenza. E ha deciso di cambiare lavoro. Non sarà più allenatore. Farà il direttore tecnico del Twente club olandese che al momento è settimo in Eredivisie (la Serie A dei Paesi Bassi). Dopo aver provocato non pochi tormenti di stomaco ai tifosi di Manchester United e Bayer Leverkusen (due avventure terminate con due esoneri), Ten Hag ha compreso e ha accettato la forza impietosa della realtà. Ha cambiato lavoro. Dal prossimo anno sarà il direttore tecnico del Twente. È grazie a lui se il Napoli ha potuto acquistare Scott McTominay dal Manchester United. Come scrive l’olandese Telegraaf, succederà a Jan Streuer che ha deciso di dimettersi per motivi di salute. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
