Tempo stabile ed assolato temperatura minima a -3°

Il meteo a Bergamo per mercoledì 7 gennaio prevede condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature minime intorno a -3°C. Durante la giornata, il cielo sarà sgombro da nuvole, garantendo un clima asciutto e limpido. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto.

Il meteo a Bergamo e le temperature per la giornata di mercoledì 7 gennaio: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 464m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo diamo uno sguardo alla regione. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Poco nuvoloso, temperatura minima a -2° C - Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di - bergamonews.it

Meteo a Milano e in Lombardia: temperature miti anche in alta montagna fino a fine anno - In generale nella regione ci saranno giorni di sole, tempo asciutto e temperature in aumento grazie all’alta pressione ... ilgiorno.it

TEMPO STABILE E TEMPERATURE RIGIDE ANCHE NEL FONDOVALLE AOSTANO | PREVISIONI 6-7 GENNAIO 2026 Continua la fase fredda con temperature localmente inferiori ai -10°C nel fondovalle centrale - facebook.com facebook

Tempo stabile fino a mercoledì e temperature diffusamente al di sotto della media del periodo con minime anche intorno ai -8/-6 °C a bassa quota nelle aree rurali #meteoPiemonte x.com

