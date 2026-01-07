Nel mondo dell'hockey giovanile, Giuseppe Zeno interpreta un uomo in cerca di riscatto: stasera, 7 gennaio, su Rai 1 va in onda Tempi supplementari, una storia di sport, legami familiari spezzati e nuove occasioni di vita. Stasera, mercoledì 7 gennaio 2026, Rai 1, subito dopo Affari Tuoi chiude in bellezza le festività con Tempi supplementari, il terzo e ultimo appuntamento della nuova stagione di Purché finisca bene. Il fortunato ciclo, che accompagna il pubblico dal marzo del 2014 con storie di riscatto e positività, torna con un film che unisce sport, sentimenti e il coraggio di ricominciare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tempi supplementari stasera su Rai 1: trama e cast del film con Giuseppe Zeno ambientato nel mondo dell’hockey

Leggi anche: Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast

Leggi anche: Non così vicino con Tom Hanks su Rai 1: trama e cast del film di stasera 23 novembre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Tempi Supplementari, in tv Giuseppe Zeno padre-allenatore sul ghiaccio veneto; Purché Finisca Bene: Tempi Supplementari; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 7 gennaio.

Tempi supplementari stasera su Rai 1: trama e cast del film con Giuseppe Zeno ambientato nel mondo dell’hockey - Nel mondo dell'hockey giovanile, Giuseppe Zeno interpreta un uomo in cerca di riscatto: stasera, 7 gennaio, su Rai 1 va in onda Tempi supplementari, una storia di sport, legami familiari spezzati e nu ... movieplayer.it