Tempi supplementari stasera su Rai 1 | trama e cast del film con Giuseppe Zeno ambientato nel mondo dell’hockey
Nel mondo dell'hockey giovanile, Giuseppe Zeno interpreta un uomo in cerca di riscatto: stasera, 7 gennaio, su Rai 1 va in onda Tempi supplementari, una storia di sport, legami familiari spezzati e nuove occasioni di vita. Stasera, mercoledì 7 gennaio 2026, Rai 1, subito dopo Affari Tuoi chiude in bellezza le festività con Tempi supplementari, il terzo e ultimo appuntamento della nuova stagione di Purché finisca bene. Il fortunato ciclo, che accompagna il pubblico dal marzo del 2014 con storie di riscatto e positività, torna con un film che unisce sport, sentimenti e il coraggio di ricominciare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast
Leggi anche: Non così vicino con Tom Hanks su Rai 1: trama e cast del film di stasera 23 novembre
Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Tempi Supplementari, in tv Giuseppe Zeno padre-allenatore sul ghiaccio veneto; Purché Finisca Bene: Tempi Supplementari; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 7 gennaio.
Tempi supplementari stasera su Rai 1: trama e cast del film con Giuseppe Zeno ambientato nel mondo dell’hockey - Nel mondo dell'hockey giovanile, Giuseppe Zeno interpreta un uomo in cerca di riscatto: stasera, 7 gennaio, su Rai 1 va in onda Tempi supplementari, una storia di sport, legami familiari spezzati e nu ... movieplayer.it
Tempi supplementari, cosa insegna sulla vittoria il film della collana Purché finisca bene. Trama, cast e location - Stasera, mercoledì 7 gennaio, Rai 1 manda in onda in prima serata Purché finisca bene – Tempi supplementari, film tv che chiude (almeno per ora) la nuova tranche della ... msn.com
Purché finisca bene – Tempi supplementari, dal 7 gennaio su Rai 1 - Purché finisca bene – Tempi supplementari è il nuovo film Tv della collana di Rai Fiction “Purché finisca bene”, in onda su Rai 1 ... tvserial.it
Radiocorriere Tv. . Sandro "Drago" Mondragone, ex allenatore di hockey di grande talento, ha perso tutto dopo un crollo in finale... Ma la vita riserva spesso nuove sfide e sorprese. Giuseppe Zeno racconta "Tempi supplementari", nuovo capitolo della collectio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.