Stasera su Rai 1, mercoledì 7 gennaio 2026, va in onda

La prima serata di Rai 1 di mercoledì 7 gennaio 2026 propone una storia di seconde possibilità. Con “Tempi supplementari”, terzo e ultimo capitolo del nuovo ciclo di "Purché finisca bene", la fiction tv racconta una storia di cadute e ripartenze, e ci parla di sport, legami familiari e sentimenti. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast

Leggi anche: Seduci e scappa, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast

Leggi anche: La voce di Cupido, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Programmi TV 7 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Da noi... a ruota libera, oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti; Purché finisca bene torna stasera in tv con la camionista Chiara Francini: tutto su La voce di Cupido.

Purché finisca bene – Tempi supplementari: trama, attori e cast - Mercoledì 7 gennaio 2026, alle 21:20, su Raiuno va in onda Tempi supplementari, terzo film- msn.com