Tempi supplementari stasera il film del ciclo Purché finisca bene

Questa sera, il film Tempi supplementari, parte del ciclo Purché finisca bene, sarà trasmesso in prima visione. Diretto e interpretato da Giuseppe Zeno, il film racconta la storia di un allenatore di hockey che affronta sfide personali e professionali. Un’opportunità per riflettere su temi di passione e resilienza, presentati in modo sobrio e realistico. L’articolo Tempi supplementari, stasera il film del ciclo Purché finisca bene, è pubblicato da Il Difforme.

Questa sera andrà in onda il film Tempi supplementari del ciclo Purché finisca bene, dove Giuseppe Zeno è un allenatore di hockey.

