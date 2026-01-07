Tempeste solari | cosa rischiamo e cosa stiamo facendo per proteggerci

Le tempeste solari sono eventi naturali che influenzano il nostro pianeta, con potenziali effetti su reti elettriche e comunicazioni. Il 1° settembre 1859, Richard Carrington osservò il più potente brillamento solare mai registrato, anticipando le conseguenze di tali fenomeni. Oggi, grazie a tecnologie avanzate, monitoriamo e adottiamo misure preventive per ridurre i rischi associati alle tempeste solari e proteggere infrastrutture e sistemi critici.

