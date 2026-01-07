Temperature in calo e ghiaccio salatura delle strade anche a Modena

Le basse temperature previste per oggi e domani a Modena hanno portato alla prosecuzione delle operazioni di salatura delle strade del territorio comunale. Questa misura, adottata per prevenire la formazione di ghiaccio, riguarda gran parte delle vie cittadine, al fine di garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni durante le condizioni climatiche invernali.

Prosegue anche oggi, mercoledì 7 gennaio, la salatura di gran parte delle strade del territorio comunale per prevenire la formazione di ghiaccio in considerazione delle basse temperature previste nella notte e nella giornata di domani. Già nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio.

