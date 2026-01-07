Temperature ancora in calo prolungata allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana

In Toscana, le temperature continuano a scendere, mantenendo l’allerta gialla per ghiaccio su tutta la regione. Le condizioni meteorologiche indicano un prolungamento del maltempo, con gelate diffuse e un ulteriore calo delle temperature minime. È importante adottare precauzioni per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme di comportamento in presenza di condizioni di ghiaccio e freddo prolungato.

Ghiaccio e rischio gelate, dopo la neve ora è allerta gialla in Emilia Romagna - Le nevicate sono terminate in pianura e collina ma il forte calo termico non allenta la presa: la Protezione civile ha emanato una criticità meteo per temperature rigide che in alcune aree resteranno ... msn.com

Neve, prolungata l’allerta meteo. Previsto ghiaccio in nottata. In Valdarno in azione spargisale e spalaneve - Neve fino a quote collinari, paesaggi suggestivi ma anche strade imbiancate: l’Epifania in Valdarno ha portato fiocchi quasi ovunque, con accumuli soprattutto nelle zone di collina, sia nel versante f ... valdarnopost.it

Calo delle temperature: attenzione ai contatori dell’acqua, che rischiano di rompersi per il gelo Attenzione nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. - facebook.com facebook

Meteo nell’Ennese, aria artica in arrivo: calo delle temperature e possibile neve x.com

