Temperature ancora in calo prolungata allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana
In Toscana, le temperature continuano a scendere, mantenendo l’allerta gialla per ghiaccio su tutta la regione. Le condizioni meteorologiche indicano un prolungamento del maltempo, con gelate diffuse e un ulteriore calo delle temperature minime. È importante adottare precauzioni per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme di comportamento in presenza di condizioni di ghiaccio e freddo prolungato.
Continua l'ondata di freddo e maltempo sul territorio regionale. Le temperature minime sono previste in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per questo “la Sala operativa della Protezione civile regionale - si legge in una nota - ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
