Telai l’arte dell’intreccio Lezioni speciali al Museo

Scopri le lezioni speciali al Museo Ma*Ga, dedicata all’arte dell’intreccio nei telai. Un’occasione per approfondire questa tradizione artistica e conoscere da vicino tecniche e storie che si celano dietro ogni opera. Un percorso pensato per appassionati e curiosi, per riscoprire un’arte antica attraverso l’attenzione e la sperimentazione. Un modo semplice e autentico per avvicinarsi alla creatività artigianale nel contesto di un importante museo d’arte contemporanea.

Anno nuovo, nuovi propositi. Un’idea arriva dal Museo Ma*Ga, uno dei principali musei d’arte contemporanea italiani. Ritornano le masterclass di “ Intrecci ”, dedicate al pubblico adulto e ai docenti di ogni ordine e grado, per scoprire l’ arte della tessitura tra filati, colori e creatività. Ispirati dall’atmosfera della Sala Arazzi Ottavio Missoni, i partecipanti potranno sperimentare su piccoli telai da tavolo l’arte dell’intreccio, dando vita a composizioni con i materiali messi a disposizione dalla maison Missoni. Un’esperienza immersiva, creativa e formativa, dove tradizione e sperimentazione si incontrano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telai, l’arte dell’intreccio. Lezioni speciali al Museo Leggi anche: Visite guidate speciali al Museo della Natura e dell’Uomo nei due weekend prima di Natale Leggi anche: Le lezioni concerto del violoncellista Enrico Corli: Al centro dell’incontro l’arte e gli artisti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Inizia il tuo 2026… a ritmo di telaio! Tornano a grande richiesta le masterclass di INTRECCI, dedicate al pubblico adulto e ai docenti di ogni ordine e grado, per scoprire l’arte della tessitura nel magico universo Missoni tra filati, colori e creatività. Ispirati dalla - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.