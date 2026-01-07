Teatro Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | appuntamento con ’Nero a metà Experience’

Il Teatro Verdi di San Severo presenta, per la stagione 2025/2026, ’Nero a metà Experience’. Un’occasione per ascoltare dal vivo l’universo musicale di Pino Daniele, uno dei più importanti artisti italiani. Lo spettacolo offre un viaggio autentico nel suo sound, rievocando le atmosfere e le emozioni di uno dei suoi album più rappresentativi, senza voler essere una semplice celebrazione, ma un’esperienza di ascolto profonda e rispettosa.

La musica di Pino Daniele continua a vivere e a parlare al presente. Con 'Nero a metà Experience' torna in scena l'universo sonoro di uno dei dischi più amati della musica italiana: non una semplice celebrazione, ma un incontro ravvicinato con la sua anima, quella miscela inconfondibile di blues.

