Teatro Sistina Paolo Conticini e Mauro Casciari in Tootsie

Il Teatro Sistina ospita nuovamente “Tootsie”, il musical diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo. Basato sul celebre film del 1982 di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman, lo spettacolo vede protagonisti Paolo Conticini e Mauro Casciari. Un’occasione per rivivere una storia amata attraverso una produzione teatrale di qualità, che unisce talento e tradizione italiana.

Roma, 7 gen. (askanews) – Torna in scena nei teatri italiani "Tootsie", il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Sul palcoscenico del Teatro Sistina dal 22 gennaio al 1 febbraio, lo spettacolo sarà in tour in diverse città italiane: attualmente in scena a Imola, poi Vicenza, Firenze, Messina, Imperia, Modena, Bolzano. Divertente, romantico, irriverente e sorprendentemente attuale: "Tootsie" è pronto a conquistare il pubblico tra risate, emozioni e momenti di autentica riflessione.

