A 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova, Venezia celebra il suo celebre protagonista attraverso due esposizioni presso la Galleria di Palazzo Cini e la Fondazione Giorgio Cini. La mostra offre uno sguardo approfondito sull’altro Settecento di Casanova, tra teatro, feste, giochi e le sue storie di “turcherie”. Un’occasione per conoscere più da vicino la vita e il contesto di uno dei personaggi più emblematici del XVIII secolo veneziano.

da Venezia È una duplice mostra quella che la Galleria di Palazzo Cini e la Fondazione Giorgio Cini dedicano a Giacomo Casanova (1725-98) a 300 anni dalla nascita. I rispettivi titoli, Casanova e Venezia e Casanova e l'Europa. Opera in più atti (fino al 2 marzo 2026, Catalogo Marsilio Arte) manifestano l'ambizione di ricordare da un lato lo stretto legame che unì l'avventuriero veneziano alla sua madrepatria dall'altro il ruolo che la Serenissima ebbe nel Vecchio continente anche in quel Settecento che la vide imboccare la strada della definitiva decadenza e dove l'Europa, curiosamente, ma non troppo, vede un suo prolungamento in quella Costantinopoli del Corno d'Oro che a lungo era stata nemica, avversaria e concorrente della città dei Dogi Il cognome Cini rimanda del resto a una figura che non avrebbe sfigurato né nel Rinascimento fiorentino né nel Seicento veneziano o nelle Memorie casanoviane, quel Vittorio Cini (1885-1977), imprenditore e uomo politico dell'Italia novecentesca, gran signore, appassionato di arte e di libri, l'ideatore, con il conte Volpi di Misurata, della prima mostra cinematografica al mondo, quella Mostra del Cinema di Venezia che ancora oggi, annualmente, si tiene al Lido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Teatro, feste, dadi e "turcherie". L'altro Settecento di Casanova

Leggi anche: Casanova: musica barocca e teatro per un viaggio nell’anima di un genio inquieto

Leggi anche: Convegno di studi al Piccolo Teatro di Giulietta: “Costellazioni epistolari: Casanova e i Casanovisti”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Teatro, feste, dadi e turcherie. L'altro Settecento di Casanova.

Se pensi che la befana porti via tutte le feste, ti sbagli! A teatro ogni spettacolo è una festa, non perdere l'occasione di stare con noi (tanto a gennaio che avete da fare) - facebook.com facebook