Teatro Comune in silenzio sul contenzioso

Il Teatro Borgatti rimane al centro di un contenzioso, con il Comune che non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali. Fratelli d’Italia sottolinea come la comunicazione sia unilaterale, evidenziando la mancanza di trasparenza sulla questione. La situazione rimane in attesa di sviluppi, mentre cittadini e stakeholder attendono risposte definitive da parte delle istituzioni.

Teatro Borgatti: silenzio sul contenzioso, comunicazione a senso unico. E' così che Fratelli d'Italia riporta la luce sull'argomento. "Sulla vicenda del Teatro Comunale Giuseppe Borgatti il sindaco Edoardo Accorsi mantiene una linea di silenzio che oggi appare sempre meno giustificabile – dice Francesca Caldarone (nella foto) –. Mentre il Comune di Cento è coinvolto in un contenzioso giudiziario di rilevanza economica significativa con l'impresa che aveva in appalto i lavori post-sisma, contenzioso che comprende una richiesta di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) e un'ulteriore udienza fissata per oggi, non risulta alcuna comunicazione chiara e completa né al Consiglio comunale né ai cittadini.

