Teatro Castellucci alla Pergola Lombardi e Tiezzi al Rifredi Punzo all’Era

Nei giorni 16 e 17 gennaio alle ore 21, il Teatro della Toscana propone tre eventi distinti: Castellucci alla Pergola, Lombardi e Tiezzi al Rifredi e Punzo all’Era. Questi spettacoli offrono un panorama vario e rappresentativo del teatro contemporaneo, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e riflessione su diverse espressioni artistiche. Un’opportunità per vivere momenti di qualità e scoprire le tendenze attuali del teatro italiano.

