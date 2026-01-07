Teatro Castellucci alla Pergola Lombardi e Tiezzi al Rifredi Punzo all’Era
Nei giorni 16 e 17 gennaio alle ore 21, il Teatro della Toscana propone tre eventi distinti: Castellucci alla Pergola, Lombardi e Tiezzi al Rifredi e Punzo all’Era. Questi spettacoli offrono un panorama vario e rappresentativo del teatro contemporaneo, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e riflessione su diverse espressioni artistiche. Un’opportunità per vivere momenti di qualità e scoprire le tendenze attuali del teatro italiano.
Nei giorni 16 e 17 gennaio, alle ore 21, i palcoscenici del Teatro della Toscana si accendono con tre appuntamenti che disegnano una mappa intensa e plurale del teatro contemporaneo. Al Teatro della Pergola, Romeo Castellucci presenta Bros; al Nuovo Rifredi Scena Aperta, Federico Tiezzi e Sandro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"Essere nati, non tanto morire, è l'origine del dramma": Romeo Castellucci, regista, creatore di scene, luci e costumi, è conosciuto in tutto il mondo per aver dato vita a un teatro fondato sulla totalità delle arti. Figura centrale del teatro contemporaneo, Castelluc - facebook.com facebook
