Teatro Agricantus nel weekend in scena ErnestoMaria Ponte e Chris Clun

Da palermotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Agricantus nel weekend si torna a teatro con due spettacoli. Giovedì 8 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore 18 va in scena “Il diverticolo”, una commedia scritta da Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri. Un’occasione per trascorrere un momento di intrattenimento e riflettere con un testo che combina comicità e originalità.

Al Teatro Agricantus archiviate le feste si torna a ridere con due irresistibili spettacoli. Giovedì 8 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore 18 torna in scena “Il diverticolo”, il nuovo testo comico nato dalla penna di Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri che offre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

teatro agricantus nel weekend in scena ernestomaria ponte e chris clun

© Palermotoday.it - Teatro Agricantus, nel weekend in scena ErnestoMaria Ponte e Chris Clun

Leggi anche: Chris Clun al teatro della Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”: comicità e ironia sulla maternità moderna

Leggi anche: “Un’isola di teatro festival”, a Ustica la Stand-up Comedy di Francesco Gottuso e Chris Clun

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Weekend a teatro tra Lisistrata e Freud - (di Daniela Giammusso) Da Aristofane al femminile, che riporta Lella Costa al Teatro greco di Siracusa, all'Eccidio delle Fosse Ardeatine (e non solo) per Ascanio Celestini. ansa.it

Weekend a teatro tra Orsini-Popolizio, Cabra, Albe - Popolizio a La Storia secondo Fausto Cabra al Campania Teatro Festival, passando per il Don Chisciotte delle Albe a Ravenna. ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.