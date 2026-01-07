Teatro Agricantus nel weekend in scena ErnestoMaria Ponte e Chris Clun
Al Teatro Agricantus nel weekend si torna a teatro con due spettacoli. Giovedì 8 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore 18 va in scena “Il diverticolo”, una commedia scritta da Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri. Un’occasione per trascorrere un momento di intrattenimento e riflettere con un testo che combina comicità e originalità.
Dal 3 al 21 gennaio saranno 9 le repliche al Teatro Agricantus del nuovo spettacolo dell’attore palermitano Claudio Casisa che torna sul palco con il suo secondo spettacolo teatrale in solitaria, “Inconcludente”, nuovo progetto scenico intenso, ironico e profon - facebook.com facebook
