Taylor Fritz | Adoro i tornei a squadre aiutano a gestire la pressione in vista degli Slam

Le semifinali della United Cup 2026 si sono ufficialmente delineate, con gli Stati Uniti d’America tra le squadre qualificate. Tra i protagonisti, Taylor Fritz ha espresso il suo apprezzamento per i tornei a squadre, sottolineando come questi eventi aiutino a gestire la pressione in vista dei grandi appuntamenti degli Slam. La competizione continua a rappresentare un'importante occasione di confronto e crescita per i giocatori coinvolti.

Si sono oggi delineate le semifinali della United Cup 2026, nelle quali saranno presenti anche gli Stati Uniti d’America. La squadra statunitense è infatti riuscita a sconfiggere per 2-1 la Grecia, al termine di una sfida molto equilibrata risolta solo dal doppio finale. Dopo la vittoria di Coco Gauff, Taylor Fritz è sceso in campo per portare il punto decisivo alla sua nazione ma dinanzi a se si è trovato uno Stefanos Tsitsipas quasi perfetto. Il greco ha conquistato il match per 6-4 7-5 e rimandato solo per poco la festa degli USA. Fritz continua dunque a faticare, complice anche il problema al ginocchio, e dopo la sconfitta con Baez aggiunge un nuovo ko nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

