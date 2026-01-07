Taylor alla Lazio | Lotito tratta con l' Ajax per il post Guendouzi
La Lazio sta finalizzando un accordo con l'Ajax per l'acquisto di Kenneth Taylor, centrocampista olandese. Dopo aver concluso la trattativa per l'attaccante, la società biancoceleste si sta muovendo per rafforzare la mediana, con il presidente Lotito in fase di negoziazione. La conclusione dell'intesa potrebbe rappresentare un importante passo in avanti nel mercato estivo dei biancocelesti.
Dopo l’attaccante la Lazio è prossima a chiudere per il centrocampista. Infatti Lotito è in chiusura per Kenneth Taylor calciatore dell’Ajax individuato dalla società come rinforzo per la mediana laziale. Un nome a sorpresa a Formello, ma non l’unico che potrebbe unirsi a Zaccagni e compagni in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
