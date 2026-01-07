Tampona fa il furbacchione e scappa | il pirata da semaforo beccato e servito senza contorno

A Montevarchi, un episodio ha coinvolto l’ex consigliere regionale Fabio Roggiolani, tamponato in pieno giorno in viale Diaz. Mentre alcuni rispettano il semaforo, altri preferiscono ignorarlo, dimostrando a volte scarsa attenzione alle regole stradali. L’incidente si è verificato in un momento di traffico intenso, evidenziando come la mancanza di correttezza possa portare a conseguenze pratiche e a comportamenti poco responsabili sulla strada.

C'è chi a Montevarchi si ferma al semaforo e chi invece, fermarsi, lo considera un optional. È successo a l'ex consigliere regionale Fabio Roggiolani, tamponato in pieno giorno, in viale Diaz, davanti al vivaio Losi: strada piena, ora di punta, insomma il posto ideale per fare i furbi. o per dimostrare d'esser bischeri. Il nostro viene centrato dietro mentre sta buono buono fermo. Colpo di frusta, paura doppia perché la schiena è fresca di officina, e il "fenomeno" che fa? Prima si affaccia allo sportello tutto educato: «Scusi, ci penso io». Poi aggiunge il capolavoro: «Vado a mettere le quattro frecce».

