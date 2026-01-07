Tajani apre al Venezuela | Se Rodriguez vuole dialogare con Eni sarà un segnale positivo

Da ildifforme.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso apertura verso il Venezuela, sottolineando che un possibile dialogo tra il nuovo governo venezuelano, Eni e le imprese italiane sarebbe un segnale positivo. Durante un intervento a “Cinque minuti” di Bruno Vespa, Tajani ha evidenziato l’importanza di una collaborazione costruttiva con le aziende italiane, invitando alla disponibilità di entrambe le parti a favorire un dialogo utile per le relazioni internazionali e gli interessi economici italiani.

“Se il nuovo governo venezuelano vorrà, come ha detto, dialogare con gli Usa, se vorrà dialogare anche con l’Eni e con le imprese italiane che operano lì, questo sarà certamente un fatto positivo“, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento a Cinque minuti da Bruno Vespa. Al momento, l’incertezza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tajani apre al venezuela se rodriguez vuole dialogare con eni sar224 un segnale positivo

© Ildifforme.it - Tajani apre al Venezuela: “Se Rodriguez vuole dialogare con Eni sarà un segnale positivo”

Leggi anche: Venezuela, il pressing dell’Italia per la liberazione di Alberto Trentini. Tajani: «Stiamo tentando l’impossibile. Spero con Rodriguez sia più facile»

Leggi anche: Venezuela, Delcy Rodriguez agli Usa: “Collaboriamo per la pace”. Tajani: “Vogliamo liberare Trentini”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Venezuela, Trump: «Sarò io decisore ultimo». Rodriguez: «Non ci governa nessun agente straniero»; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Tajani: «Trentini? Spero che il dialogo con Rodriguez sia più facile». E sulla Groenlandia: «L’Ue garantisca l’indipendenza»; VENEZUELA, TAJANI: BLITZ LEGITTIMO.

tajani apre venezuela rodriguez**Venezuela: Tajani, 'impedire che ci sia una guerra civile'** - "La prima cosa da fare è garantire la stabilità del Venezuela, impedire che ci sia una guerra civile e far sì che la situazione si calmi, poi bisogna lavorare perché ci poss ... msn.com

tajani apre venezuela rodriguezVenezuela, Tajani: “L’intervento degli Usa è stato legittimo, intravista una minaccia nel narcotraffico” - L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela è stato "legittimo", vista la "minaccia" che Washington "intravedeva" nel "narcotraffico" ... dire.it

tajani apre venezuela rodriguezAntonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo” - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interviene ai microfoni di RTL 102. rtl.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.