Tajani apre al Venezuela | Se Rodriguez vuole dialogare con Eni sarà un segnale positivo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso apertura verso il Venezuela, sottolineando che un possibile dialogo tra il nuovo governo venezuelano, Eni e le imprese italiane sarebbe un segnale positivo. Durante un intervento a “Cinque minuti” di Bruno Vespa, Tajani ha evidenziato l’importanza di una collaborazione costruttiva con le aziende italiane, invitando alla disponibilità di entrambe le parti a favorire un dialogo utile per le relazioni internazionali e gli interessi economici italiani.

"Se il nuovo governo venezuelano vorrà, come ha detto, dialogare con gli Usa, se vorrà dialogare anche con l'Eni e con le imprese italiane che operano lì, questo sarà certamente un fatto positivo", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento a Cinque minuti da Bruno Vespa.

Venezuela, Tajani: “L’intervento degli Usa è stato legittimo, intravista una minaccia nel narcotraffico” - L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela è stato "legittimo", vista la "minaccia" che Washington "intravedeva" nel "narcotraffico" ... dire.it

Antonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo” - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interviene ai microfoni di RTL 102. rtl.it

