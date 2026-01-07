Taiwan alta tensione con la Cina Pechino accusa il presidente Lai
Le tensioni tra Taiwan e Cina aumentano, con Pechino che critica il presidente Lai per presunti atti di sabotaggio della stabilità regionale. La situazione si mantiene sotto osservazione, mentre le dinamiche politiche tra le due parti continuano a influenzare l’area dell’Asia orientale.
Cresce la tensione in Asia orientale. La Cina stringe la sua pressione su Taiwan e accusa il presidente Lai di sabotare la pace. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
