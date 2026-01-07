Svuota estintore poi si scaglia contro gli agenti | trambusto alla vigilia del match

Nella notte precedente una partita casalinga, si è verificato un episodio di tensione presso l'albergo del Lecce. Un individuo ha svuotato un estintore e successivamente si è scagliato contro gli agenti presenti, creando un momento di caos. L'episodio ha coinvolto il presidente del club, suscitando preoccupazione tra le forze dell’ordine e il personale dell’hotel, in un momento cruciale per la squadra.

LECCE – Trambusto nell’albergo dove alloggia il Lecce alla vigilia delle partite interne del campionato, il President.Proprio nella notte tra lunedì e martedì, e dunque a ridosso della gara poi persa contro la Roma, un ospite della struttura ricettiva – proveniente dal Nord Italia - è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Svuota estintore, poi si scaglia contro gli agenti: trambusto alla vigilia del match Leggi anche: Picchia la compagna, poi si scaglia contro gli agenti: arrestato Leggi anche: Roma, aggredisce una donna per strada poi si scaglia contro gli agenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bormio, Svuota estintore in discoteca a Capodanno: si indaga sulle misure di sicurezza Il ragazzo, residente nel Lecchese, è stato identificato e denunciato dai Carabinieri dopo aver sparso il contenuto di un estintore nel locale. Si indaga per valutare le misur - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.