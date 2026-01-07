Svastiche e minacce a una famiglia ebrea a Milano l'avvocato | Sono terrorizzate non vogliono uscire di casa

Una famiglia ebrea di Milano, già vittima di una minaccia di morte lo scorso agosto, ha trovato recentemente una svastica disegnata sulla propria auto. La famiglia si dichiara terrorizzata e preferisce rimanere in casa, evitando spostamenti. La vicenda evidenzia un clima di paura e necessità di interventi per garantire la sicurezza e il rispetto delle diversità.

Dopo aver ricevuto una minaccia di morte lo scorso agosto, una famiglia ebrea di Milano ha trovato un foglio con sopra una svastica sulla propria auto. "Sono terrorizzate, sono chiuse in casa", ha raccontato l'avvocato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trovano sull’auto un biglietto con una svastica: secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea a Milano Leggi anche: Torna l’incubo dei piccioni all’Appio, la signora è tornata a nutrirli: “Li fa entrare in casa, poi uscire” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trovano sull'auto un biglietto con una svastica: secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea a Milano; Milano, nuova minaccia antisemita: svastica sull’auto di una famiglia ebrea; Svastica sull’auto a famiglia ebrea, indagano i carabinieri: è il secondo episodio in sei mesi; Scendono in cortile e si trovano una svastica sull'auto: famiglia ebrea sotto shock. Svastiche e minacce a una famiglia ebrea a Milano, l’avvocato: “Sono terrorizzate, non vogliono uscire di casa” - Dopo aver ricevuto una minaccia di morte lo scorso agosto, una famiglia ebrea di Milano ha trovato un foglio con sopra una svastica sulla propria auto ... fanpage.it

Trovano sull’auto un biglietto con una svastica: secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea a Milano - Il simbolo nazista a tutta pagina, disegnato nero su bianco e successivamente inserito dentro una busta di plastica. fanpage.it

Scendono in cortile e si trovano una svastica sull'auto: famiglia ebrea sotto shock - È successo in zona Porta Romana a Milano nella mattinata di martedì 6 gennaio. milanotoday.it

Solo cinque mesi prima le due donne avevano trovato insulti antisemiti e minacce sulla porta di casa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.