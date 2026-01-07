Svastica sull’auto secondo raid in cinque mesi
Nella zona Forze Armate, un’auto è stata nuovamente segnalata con una svastica disegnata sul parabrezza, pochi mesi dopo un episodio analogo. La proprietaria, una donna di 55 anni, ha riferito che l’amica che aveva parcheggiato l’auto ha trovato il simbolo nazista sul veicolo. Si tratta del secondo episodio in cinque mesi, evidenziando un’intollerabile escalation di atti vandalici di natura antisemita.
Lo stesso simbolo nazista: una svastica nera. A cinque mesi dal precedente raid antisemita. Attorno alle 10 di ieri, una donna di 55 anni, residente con la madre in uno stabile in zona Forze Armate, ha chiamato i carabinieri per denunciare che poco prima un’amica, che era andata a trovarla e aveva posteggiato la sua auto nel posto assegnato alla famiglia nel cortile condominiale, aveva ritrovato un foglio bianco con il disegno di una svastica sul tergicristalli del parabrezza. Lo scorso 5 agosto, era accaduta una cosa molto simile: rientrando a casa, la stessa donna aveva scoperto una svastica disegnata con un pennarello e insulti antisemiti ("Ebree bastarde"). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
