Supplenze 2026 | riaprono le scuole dopo pausa natalizia si cercano insegnanti Gli interpelli
A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, si aprono le procedure per le supplenze del 2026. La normativa vigente, secondo l'OM n. 88/2024, prevede gli interpelli solo quando le graduatorie risultano esaurite, consentendo così di coprire eventuali posti vacanti o disponibili. Questa procedura assicura un metodo strutturato per l'assunzione di insegnanti, garantendo continuità alle attività scolastiche.
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Supplenze 2026: tante scuole cercano insegnanti per supplenze dal 7 gennaio. Gli interpelli
Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: A040, A041, A042 ma anche primaria e sostegno: si cercano insegnanti
Sciopero scuola gennaio 2026: ecco quando - Ecco chi partecipa e cosa devono sapere famiglie e scuole ... catania.liveuniversity.it
Stop alle supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola secondaria con la Legge di Bilancio 2026 - La Legge di Bilancio 2026 introduce lo stop alle supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola secondaria. ticonsiglio.com
Le novità della legge di bilancio 2026 e le implicazioni sul sistema scolastico italiano - La Legge di Bilancio 2026 rappresenta una svolta cruciale per il sistema educativo italiano, introducendo modifiche significative. msn.com
GRANDE VITTORIA ANIEF PER I PRECARI DELLA SCUOLA! LA CASSAZIONE CONFERMA: DOPO 36 MESI DI SUPPLENZE, DIRITTO AL RISARCIMENTO! Cari docenti precari, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30779/2025 del 23 n - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.