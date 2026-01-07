Supermercati chiusi la domenica | chi perde davvero e chi ci guadagna

La proposta di chiudere i supermercati la domenica nel 2026, dopo più di quindici anni di aperture continue, solleva interrogativi su chi possa beneficiarne e chi, invece, possa subire eventuali svantaggi. L’idea, presentata da Ancc-Coop, mira a contenere i costi e rispondere alle sfide di un mercato in evoluzione. Questa decisione potrebbe influenzare consumatori, lavoratori e l’intera filiera della distribuzione.

Supermercati chiusi la domenica nel 2026? Dopo oltre quindici anni di aperture no-stop è arrivata la proposta, di Ancc-Coop, di tornare a sei giorni d’apertura settimanale, per far fronte a costi crescenti e margini sotto pressione. Ma subito è arrivata la bocciatura da parte del resto della grande distribuzione organizzata, che giudica la chiusa domenicale rischiosa per consumi, imprese e occupazione in un momento economico già fragile. Secondo le stime Coop, la chiusura domenicale potrebbe generare risparmi tra i 2,3 e i 2,6 miliardi di euro l’anno per l’intero sistema della Gdo. Ma per molti operatori, quei risparmi rischiano di essere più che compensati da una perdita di fatturato e da un indebolimento competitivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

