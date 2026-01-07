Sul presunto killer del capotreno pendeva un ordine di allontanamento dall’Italia

Marin Jelenic, 36 anni croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con l’accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio. L’uomo, che aveva un ordine di allontanamento dall’Italia, si trovava in fuga da tempo. L’arresto mette fine a una latitanza iniziata dopo il tragico episodio avvenuto in Emilia-Romagna.

La fuga di Marin Jelenic si è conclusa a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. È qui che il 36enne croato, principale e unico accusato per la morte del capotreno bolognese Alessandro Ambrosio, è stato arrestato dalla polizia.Il pubblico ministero che indaga sull’omicidio contesta a Jelenic. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

