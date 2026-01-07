Sul presunto killer del capotreno pendeva un ordine di allontanamento dall’Italia
Marin Jelenic, 36 anni croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con l’accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio. L’uomo, che aveva un ordine di allontanamento dall’Italia, si trovava in fuga da tempo. L’arresto mette fine a una latitanza iniziata dopo il tragico episodio avvenuto in Emilia-Romagna.
La fuga di Marin Jelenic si è conclusa a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. È qui che il 36enne croato, principale e unico accusato per la morte del capotreno bolognese Alessandro Ambrosio, è stato arrestato dalla polizia.Il pubblico ministero che indaga sull’omicidio contesta a Jelenic. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate: sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia
Leggi anche: Bologna, per killer del capotreno c’era ordine di allontanamento dall’Italia
Capotreno ucciso a coltellate: sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia - Il Prefetto di Milano aveva emesso il provvedimento lo scorso 23 dicembre, dopo che il croato 36enne era stato trovato in possesso di un coltello da cucina. today.it
Sul presunto killer del capotreno pendeva un ordine di allontanamento dall’Italia - Lo aveva emesso il prefetto di Milano lo scorso 23 dicembre, dopo che il 36enne croato era stato trovato in possesso di un coltello ... bolognatoday.it
Omicidio del capotreno a Bologna, l'arrivo del presunto killer alla Questura di Brescia - Ecco come si è mosso in questi giorni Marin Jelenic ... lastampa.it
Il questore Sartori interviene ricostruendo il momento dell'arresto del presunto killer del capotreno, a Desenzano: «Il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti di pattuglia che, in allerta dopo l'allarme diffuso in ambito nazionale, hanno deciso di effettuare il c - facebook.com facebook
#TG2000 - #Bologna, arrestato il presunto killer del #capotreno. #Sciopero in Emilia #7gennaio #treni #EmiliaRomagna #cronaca #news #Tv2000 @tg2000it x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.