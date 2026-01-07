Sudtirol vs Speziaventesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Sudtirol e Spezia, valida per la ventesima giornata della Serie B 2025/2026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre impegnate nella lotta per migliorare la posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro. Un’occasione per osservare da vicino le strategie e le prestazioni delle due compagini in un momento cruciale della stagione.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Sarà vietato sbagliare per le due squadre che navigano nelle zone basse della classifica. Sudtirol vs Spezia si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono impantanati al diciassettesimo posto, in piena zona play-out. Gli ultimi risultati negativi non aiutano il morale di un ambiente già depresso, ma la squadra di Castori sa di giocarsi tanto tra le mura amiche dove passerà una bella fetta di salvezza. Non stanno benissimo nemmeno i liguri, specie dopo il cambio di guida tecnica affidata a Donadoni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Spezia,ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Avellino-Sampdoria, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Reggiana vs Venezia, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. DIRETTA/ Juve Stabia Sudtirol (risultato finale 1-0): Vespe, 3 punti pesanti! (Serie B, 27 dicembre 2025) - Diretta Juve Stabia Sudtirol streaming video tv: agli altoatesini la vittoria manca addirittura da 12 partite, vespe a caccia del posto nei playoff. ilsussidiario.net

