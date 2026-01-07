Succede tutto nel recupero | Gudmundsson illude Pedro risponde al 95? Pari al cardiopalma
Nel recupero della partita all’Olimpico, l’incontro tra Roma e un avversario si risolve con un risultato sorprendente. Gudmundsson aveva illuso i tifosi, ma Pedro ha risposto al 95° minuto, regalando un pareggio emozionante. Una sfida equilibrata, culminata in un finale ricco di tensione, che testimonia l’imprevedibilità del calcio.
ROMA – Succede l’incredibile all’Olimpico. In una partita che sembrava non voler decollare, il finale regala un copione da film thriller. Lazio e Fiorentina chiudono sul 2-2, dividendosi la posta in palio al termine di una girandola di emozioni decisa dagli undici metri ben oltre il novantesimo. Il primo tempo racconta una storia diversa dal risultato finale. È un monologo biancoceleste: la squadra di Sarri crea e spreca. Clamorosa la doppia occasione per Gila al 17?, murato sulla linea prima da Fagioli e poi da Mandragora. La Fiorentina soffre, non tira mai in porta, ma ringrazia la dea bendata e va al riposo sullo 0-0. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Spezia-Bari 1-1: Gytkjær illude i biancorossi, Kouda risponde. Solo un pari al Picco
Leggi anche: Davis salva l'Udinese nel recupero, la Lazio si illude con Vecino ma centra solo un pari
Fra La Pieve e Montrombraro succede tutto nel tempo di recupero - e subito dopo devia sulla traversa il tiro ravvicinato di Rizzo. ilrestodelcarlino.it
Lotto e Superenalotto, il martedì festivo cambia tutto: ecco cosa succede oggi con le estrazioni e il jackpot da oltre 100 milioni - facebook.com facebook
#Bologna, che succede Tutto sul duro confronto tra #Italiano e la squadra x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.