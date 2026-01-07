Succede tutto nel recupero | Gudmundsson illude Pedro risponde al 95? Pari al cardiopalma

Nel recupero della partita all’Olimpico, l’incontro tra Roma e un avversario si risolve con un risultato sorprendente. Gudmundsson aveva illuso i tifosi, ma Pedro ha risposto al 95° minuto, regalando un pareggio emozionante. Una sfida equilibrata, culminata in un finale ricco di tensione, che testimonia l’imprevedibilità del calcio.

