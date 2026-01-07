Su Netflix la serie che richiama la strage di Crans-Montana | perché tutti guardano La notte che non passerà

Su Netflix, la serie “La notte che non passerà” si trova al quinto posto tra i titoli più visti. Basata su una storia vera in Brasile, richiama anche la tragica strage di Crans-Montana, avvenuta durante il capodanno nel locale Le Constellation, in cui persero la vita 40 persone. La serie ha attirato l’attenzione per il suo racconto sobrio e accurato di eventi drammatici, offrendo uno sguardo sulla realtà di momenti di grande tragedia.

La serie La notte che non passerà, attualmente al quinto posto tra i titoli più visti su Netflix, ha catturato l’attenzione del pubblico perché racconta una drammatica storia vera accaduta in Brasile, ma anche perché ha numerose similitudini con la recente strage di Crans-Montana, dove 40 persone hanno perso la vita nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation. La miniserie brasiliana in cinque episodi trae ispirazione dal terribile incendio della discoteca Kiss, avvenuto nel 2013 a Santa Maria, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Durante una serata tra ragazzi, un incendio devastante causò la morte di oltre duecento persone, mentre più di seicento rimasero ferite. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

