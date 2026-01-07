Su Canale 5 prende il via una storia di strettissima attualità che parla di video rubati e gogna mediatica
È Sabrina Ferilli ad inaugurare il 2026 della fiction Mediaset. Da oggi, su Canale 5, va in onda A testa alta – Il coraggio di una donna, sulla carta uno dei titoli di punta della stagione. Diretta da Giacomo Martelli, la serie in tre puntate racconta una storia di strettissima attualità. Stasera, mercoledì 7 gennaio, alle 21:20 va in onda la prima, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Nei panni di una preside di liceo, Sabrina Ferilli deve difendere la sua dignità di donna, minata dal revenge porn. Sabrina Ferilli, la gag a “Che tempo che fa” è disastrosa X Leggi anche › L’ultima puntata di “Gloria”: Sabrina Ferilli fa di tutto per riconquistare l’amore A testa alta fiction Canale 5, puntata 7 gennaio: anticipazioni trama, cast, Sabrina Ferilli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; Grande attesa per il concerto di Capodanno su Canale 5: sul palco anche Gigi D'Alessio e I Desideri; Mercoledì 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via A Testa Alta – Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli; Sabrina Ferilli: l'esordio al cinema, ha co-condotto il Festival di Sanremo, il matrimonio con Flavio Cattaneo, 7 segreti.
