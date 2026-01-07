Studio Legale Marotta tra tradizione e innovazione | due generazioni al servizio del diritto amministrativo
Lo Studio Legale Marotta unisce esperienza e innovazione nel campo del diritto amministrativo. Con due generazioni di professionisti, offre consulenza e assistenza legale affidabile e aggiornata. La nostra impostazione si basa su un equilibrio tra tradizione e rinnovamento, garantendo un servizio preciso e puntuale alle esigenze dei clienti. Siamo al vostro fianco per affrontare con competenza le sfide del diritto amministrativo, mantenendo sempre un approccio sobrio e professionale.
Lo Studio Legale Marotta si propone come esempio di continuità e rinnovamento nel panorama dell’avvocatura amministrativista italiana. Fondato nel 1991 dall’avvocato Pasquale Marotta, lo Studio nasce con l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un punto di riferimento solido nel complesso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
#semestrefiltro Oggi 2 gennaio 2026 lo Studio Legale è aperto e siamo a completa disposizione per chi avesse bisogno di informazioni, chiarimenti o supporto. Ricordo che sono aperte le adesioni al ricorso collettivo UDU avverso il “semestre filtro” per l’ammi - facebook.com facebook
