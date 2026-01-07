Strappano smartphone dalle mani di una 14enne e fuggono in circumvesuviana

Due uomini, Sebastiano Ruggiero di 41 anni e Concetta Matteucci di 24, sono stati arrestati dai carabinieri di Marigliano dopo aver strappato lo smartphone a una ragazza di 14 anni e fuggiti verso la circumvesuviana. L'intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i responsabili e garantire la sicurezza della giovane vittima.

Hanno strappato dalle mani di una 14enne lo smartphone e si allontanati verso la circumvesuviana. I due – sono il 41enne Sebastiano Ruggiero e la 24enne Concetta Matteucci – sono finiti in manette, ad arrestarli i carabinieri di Marigliano. Siamo a Marigliano, è sera e una ragazza di 14 anni sta.

