Strappano il cellulare dalle mani di una ragazzina di 14 anni | coppia arrestata nel Napoletano

A Marigliano, nel Napoletano, un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver sottratto il cellulare a una ragazzina di 14 anni. L’episodio si è verificato recentemente e rappresenta un intervento importante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei giovani. L’indagine è ancora in corso e si stanno valutando eventuali responsabilità.

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri a Marigliano, nella provincia di Napoli, per rapina impropria ai danni di una 14enne.

