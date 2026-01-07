Strangolato e sciolto nell’acido da Brusca trent’anni fa l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo
Trent'anni fa, Giuseppe Di Matteo, bambino di soli sei anni, fu vittima di un grave episodio di criminalità organizzata. Su ordine di Giovanni Brusca, Giuseppe fu strangolato e successivamente sciolto nell'acido, dopo più di due anni di prigionia. Questo tragico evento rappresenta una delle pagine più dolorose della storia della lotta alla criminalità in Italia.
Trent’anni fa il piccolo Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca, dopo oltre due anni di prigionia. Vittima innocente che sarà ricordata oggi dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Non aveva nemmeno 15 anni. Giuseppe Di Matteo, l’11 gennaio 1996, a 8 giorni dal compimento dei 15 anni, fu strangolato e sciolto nell’acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. Un tentativo fallito, da parte di Cosa nostra, di impedire che il padre, Santino Di Matteo, pentito ed ex mafioso, collaborasse con gli investigatori, ritrattando le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
