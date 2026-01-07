Strangolato e sciolto nell’acido da Brusca trent’anni fa l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo

Trent’anni fa, Giuseppe Di Matteo, bambino di soli sei anni, fu vittima di un grave episodio di criminalità organizzata. Su ordine di Giovanni Brusca, Giuseppe fu strangolato e successivamente sciolto nell’acido, dopo più di due anni di prigionia. Questo tragico evento rappresenta una delle pagine più dolorose della storia della lotta alla criminalità in Italia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.