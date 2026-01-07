Stranger Things stasera l’ultima puntata | i fan hanno ragione

Stasera si conclude la stagione di Stranger Things con l’ultima puntata su Netflix. Senza svelare dettagli, è importante sottolineare come i fan abbiano anticipato molte delle sorprese grazie alla loro attenzione e dedizione. Questo finale rappresenta il culmine di una narrazione attesa da tempo, confermando l’interesse e la partecipazione di un pubblico appassionato e attento ai dettagli.

Non farò spoiler, tranquilli. Dirò solo che stasera è il grande giorno, quello della puntata 9 di Netflix a sorpresa, che nessuno avrebbe mai sospettato ma i fan hanno scoperto, con i loro mezzi evolutissimi. Riassuntino, abbiamo lasciato i nostri così: Hawkins apparentemente salva, le luci spente, le biciclette ferme come se nessuno avesse più davvero voglia di usarle, e Undici che non c’è più, o almeno questo è quello che ci viene mostrato, un sacrificio finale che assomiglia troppo a una morte per essere vera, e Mike che racconta, come se dire una cosa fosse già un modo per farla esistere, e quel clima triste da passaggio dell’adolescenza all’età adulta, dove tutto diventa meno magico perché la vera magia esiste finché non si cresce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

