Stranger Things 5 la teoria Conformity Gate | e se il finale fosse solo un’illusione?

La quinta stagione di Stranger Things ha suscitato molte ipotesi tra i fan, tra cui la teoria Conformity Gate. Secondo questa interpretazione, il finale potrebbe nascondere un’illusione, lasciando aperti diversi interrogativi. Dopo dieci anni di avventure a Hawkins, l’attenzione si concentra sulle possibili interpretazioni di un’epilogo che potrebbe non essere definitivo. Una riflessione che coinvolge l’intera serie e il suo modo di rappresentare realtà e finzione.

Dire addio ai ragazzi di Hawkins dopo dieci anni non è facile, e forse è proprio per questo che il web sta letteralmente esplodendo. Nonostante l'ultimo episodio sia andato in onda la notte di Capodanno, migliaia di fan sostengono che quello che abbiamo visto non sia il vero epilogo. La teoria, ribattezzata Conformity Gate, suggerisce che l'intera conclusione sia in realtà una gigantesca allucinazione collettiva creata da Vecna per intrappolare i protagonisti (e noi spettatori) in un mondo apparentemente perfetto ma finto. Da qui in avanti ci saranno spoiler, quindi se non avete ancora visto il finale, non leggete.

