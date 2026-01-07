Stranger Things 5 ha davvero un episodio 9 in uscita? Ecco le ipotesi gli indizi a loro supporto e i fatti

Da quando è iniziata nel 2016, Stranger Things ha catturato l’attenzione di molti appassionati. Recentemente si sono diffuse voci su un possibile episodio 9 nella quinta stagione. In questa analisi, esploreremo le ipotesi, gli indizi e i fatti noti per fare chiarezza sulla questione, offrendo un quadro obiettivo e informativo per i fan e gli interessati alla serie.

Ho guardato (leggi: divorato) Stranger Things da quando ha debuttato nel 2016. Un gruppo di nerd che salva il mondo da un malvagio Mind Flayer e dalla sua marcescente dimensione parallela, il Sottosopra, con un mix di canzoni iconiche a sottolineare i momenti cruciali della storia era qualcosa di irresistibile. Così, quando quasi nove anni dopo è arrivata la stagione finale, l'ho affrontata con una certa trepidazione. Mettere fine alle curve narrative di una serie di personaggi ormai entrati nella cultura pop non era un'impresa facile (vedi alla voce Game of Thrones ). Il primo giorno del nuovo anno, davanti all'episodio conclusivo, mi sono sentita allo stesso tempo soddisfatta e perplessa.

