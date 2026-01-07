Netflix ha confermato che la quinta stagione di Stranger Things è tutta disponibile in streaming, compreso l'ultimo episodio rilasciato a Capodanno. Non esiste un nono episodio segreto o finale nascosto; l'intera serie si può guardare integralmente. Le voci di un finale segreto sono state smentite dagli account ufficiali, garantendo ai fan una visione completa e senza sorprese inattese.

Mentre continuano a circolare voci di un possibile finale segreto in arrivo sulla piattaforma, gli account ufficiali hanno provveduto a chiarire che l'intera serie è disponibile in streaming adesso Durante la vigilia di Capodanno è stato distribuito in streaming l'ultimo episodio di Stranger Things, ma dopo la visione i fan hanno espresso dubbi sul fatto che il finale fosse davvero completo. I fan di Stranger Things hanno quindi condiviso una teoria chiamata Conformity Gate, secondo la quale gli eventi del finale in realtà non sono mai accaduti. Secondo la teoria Conformity Gate, il finale della serie Stranger Things era un episodio falso con il finale dei personaggi che era un'illusione, e il finale "reale" sarà rivelato in un nono episodio segreto che andrà in onda mercoledì 7 gennaio, ovvero . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5, esiste davvero un nono episodio? Arriva la risposta secca di Netflix

