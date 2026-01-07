Stramaccioni su Parma Inter | Chivu fa ruotare qualche giocatore prepara la prossima con il Napoli Ma mi sorprende questa scelta

Nell’analisi pre-partita di Parma-Inter, l’ex tecnico Andrea Stramaccioni commenta le scelte di formazione di Chivu, sottolineando come il tecnico stia facendo ruotare alcuni giocatori in vista della prossima sfida contro il Napoli. Stramaccioni ha espresso alcune sorprese riguardo alle decisioni prese, offrendo un’interpretazione delle strategie tattiche adottate dall’Inter in questa fase della stagione.

Inter News 24 Stramaccioni ha analizzato Parma Inter nel pre partita di Dazn. Le parole dell’ex tecnico nerazzurro, ora opinionista sulle scelte di formazione. Nel pre-partita di Parma Inter su DAZN, Andrea Stramaccioni ha offerto una lettura approfondita delle scelte tecniche dell’Inter, soffermandosi sulle rotazioni operate da Chivu, sull’importanza della gara in chiave campionato e sulle prospettive tattiche dei nerazzurri. L’ex allenatore ha evidenziato come il match contro il Parma rappresenti un passaggio chiave anche in vista del prossimo impegno con il Napoli, sottolineando lo stato di forma di alcuni big e indicando le aree della rosa che potrebbero necessitare interventi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni su Parma Inter: «Chivu fa ruotare qualche giocatore, prepara la prossima con il Napoli. Ma mi sorprende questa scelta» Leggi anche: Pastore: «Napoli Inter? Conte esagerato, ma ha mandato in confusione Chivu con questa mossa» Leggi anche: Inter Fiorentina, la squadra di Chivu si prepara alla prossima sfida: i ballottaggi sul prossimo match Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stramaccioni: Avete visto Lautaro? Con Chivu ha cambiato ruolo, è diventato un numero dieci che apre gli spazi; Stramaccioni: “Inter arrivata a livelli altissimi di continuità. Lautaro stratosferico”; Parma-Inter, Chivu lancia Esposito: probabili dormazioni e dove seguire il match in tv; Stramaccioni esalta Chivu: Ha un livello di preparazione delle partite altissimo. Ora gli manca uno.... Chivu spiega i cambi nell’Inter per il Parma! Occhio anche alle parole sul Napoli - Inter: occhio anche a quanto detto sulla prossima col Napoli, le sue parole. spaziointer.it

Parma-Inter, Chivu spiazza tutti: doppia sorpresa nella formazione ufficiale - L'Inter sta per scendere in campo in trasferta contro il Parma: ecco le decisioni di Cristian Chivu che stupisce tutti. spaziointer.it

Stramaccioni: “Una scelta di Chivu mi sorprende! A destra l’Inter deve prendere…” - partita di DAZN, l'allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così prima della sfida tra Parma e Inter: “Chivu ruota qualche giocatore che finora ha giocato di più. msn.com

Niente di preoccupante, ma è meglio avere cautela. Sarà valutato di giorno in giorno, anche se Parma-Inter si giocherà già dopodomani - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.