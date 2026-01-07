Strage di Crans Montana | stasera la torre brianzola resta spenta in segno di lutto

Stasera, la Torre della Schindler di Crans Montana rimarrà spenta in segno di lutto, in memoria delle giovani vittime della tragedia di Capodanno. Un gesto di rispetto e solidarietà per ricordare un evento che ha profondamente colpito la comunità. La scelta di spegnere la torre è un segno di vicinanza e di cordoglio in un momento di dolore condiviso.

La Torre della Schindler spenta a lutto per ricordare le giovani vittime della strage di Capodanno nel locale di Crans Montana, in Svizzera.Stasera la rinnovata torre con il suo nuovo impianto di illuminazione, inaugurato poche settimane fa, rimarrà spenta. Un segno di cordoglio e di vicinanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Strage di Crans Montana: stasera la torre brianzola resta spenta in segno di lutto Leggi anche: Strage di Crans-Montana, quel lutto terribile da superare: ecco cosa dicono gli psicologi dell’emergenza Leggi anche: Strage di Crans-Montana, cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo. Scala dimezzata, sistema antincendio assente, uscita di sicurezza chiusa. Le negligenze e le violazioni che hanno causato la strage di Crans - Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Quattro giovani in arrivo al Niguarda entro stasera” - Bertolaso: meteo complica trasferimenti via elicottero. ilmetropolitano.it

Identificato il corpo di Giovanni Tamburi: il 16enne è tra le vittime della strage di Crans-Montana - Il ragazzo bolognese era disperso dalla notte dell'incendio nel Le Constellation ... bolognatoday.it

Crans-Montana, una strage annunciata 40 giovani vite spezzate, decine di feriti. Una tragedia che colpisce profondamente e che non può essere archiviata come fatalità. Per la FP CGIL Vigili del Fuoco è l’ennesima conferma di quanto prevenzione, formazion - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole x.com

