Strage di Crans Montana | stasera la torre brianzola resta spenta in segno di lutto

Stasera, la Torre della Schindler di Crans Montana rimarrà spenta in segno di lutto, in memoria delle giovani vittime della tragedia di Capodanno. Un gesto di rispetto e solidarietà per ricordare un evento che ha profondamente colpito la comunità. La scelta di spegnere la torre è un segno di vicinanza e di cordoglio in un momento di dolore condiviso.

La Torre della Schindler spenta a lutto per ricordare le giovani vittime della strage di Capodanno nel locale di Crans Montana, in Svizzera.Stasera la rinnovata torre con il suo nuovo impianto di illuminazione, inaugurato poche settimane fa, rimarrà spenta. Un segno di cordoglio e di vicinanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

