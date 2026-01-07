Strage di Crans-Montana quel lutto terribile da superare | ecco cosa dicono gli psicologi dell’emergenza

La tragedia di Crans-Montana ha lasciato un profondo dolore, richiedendo un intervento delicato e qualificato. Mentre l’Italia si stringe nel cordoglio per le vittime, gli psicologi dell’emergenza continuano il loro lavoro di supporto nelle comunità colpite. In questo articolo, analizziamo il ruolo di questi professionisti nel gestire il lutto e favorire il processo di recupero emotivo.

Mentre l’Italia si è fermata oggi per dare l’ ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Capodanno, in Svizzera e nelle nostre città continua il lavoro silenzioso degli psicologi dell’emergenza. Sono gli specialisti chiamati a fare l’impossibile: stare accanto a chi ha perso tutto in un istante, aiutandolo a non perdersi anche dentro sé stesso. Dopo l’incendio che nella notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, causando 40 vittime e oltre 120 feriti, un’équipe di psicologi italiani è partita immediatamente per la Svizzera. Tra di loro, volontari provenienti da diverse regioni che si occupano proprio di questo: intervenire nei momenti più bui, quando lo shock rischia di frantumare le persone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

