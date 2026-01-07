Strage di Crans-Montana l’addio a Chiara Achille Giovanni Riccardo e Sofia | l’Italia intera piange i suoi ragazzi Quando tutto è buio basta una piccola luce
Oggi si sono svolti i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana. Chiara, Achille, Giovanni, Riccardo e Sofia hanno lasciato un vuoto profondo, suscitando dolore e solidarietà in tutta Italia. In momenti come questi, si riscopre l’importanza di una piccola luce di speranza anche nei momenti più bui.
Chiara, Achille, Giovanni, Riccardo, Sofia. Si sono svolti oggi i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana. I ragazzi si trovavano nel bar Le Constellation in Svizzera per festeggiare il Capodanno quando è scoppiato l’incendio che ha ucciso 40 persone. Mentre va avanti l’inchiesta della magistratura elvetica sulle cause e sulla responsabilità della tragedia, oggi in Italia è stata una giornata di lutto. A Roma, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, si è tenuto il funerale del 16enne Riccardo Minghetti. A Bologna, invece, nella cattedrale di San Pietro l’addio a Giovanni Tamburi, 16 anni. 🔗 Leggi su Notizie.com
