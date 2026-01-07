Strage di Crans Montana i medici del Niguarda | Tre pazienti in condizioni critiche

Dopo l’incendio di Capodanno a Crans Montana, le condizioni di 11 pazienti ricoverati al Niguarda sono rimaste stabili. Tra loro, tre si trovano in condizioni critiche, mentre gli altri mostrano un miglioramento. I medici monitorano attentamente ogni situazione, garantendo le cure necessarie. La priorità rimane la sicurezza e il supporto ai pazienti coinvolti nell’incidente, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Sono stabili le condizioni degli 11 pazienti ricoverati al Niguarda dopo l’incendio di Capodanno a Crans Montana (Svizzera). È quanto ha fatto sapere l’ospedale precisando che nelle scorse ore ci sono stati “lievi accenni di miglioramento per alcuni di loro”.Critiche le condizioni di tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

