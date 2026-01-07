Strage di Crans | ecco come i coniugi Moretti volevano ampliare la veranda
La vicenda della strage di Crans ha attirato l’attenzione sull’effettiva progettazione edilizia dei coniugi Moretti. In particolare, si approfondisce come intendessero ampliare la veranda, secondo quanto confermato dai rilievi ufficiali e dalle dichiarazioni del geometra incaricato. Un’analisi che mira a chiarire i dettagli tecnici e le eventuali implicazioni legali legate a questa operazione edilizia.
AGI - “Il sottoscritto geometra conferma solamente che il presente estratto corrisponde ai dati del rilievo ufficiale. Non garantisce l’accuratezza e la completezza del contenuto del progetto o di altri dati del piano”. Ai primi di dicembre del 2025 l’ingegnere e geometra Nicolas Cordonier scriveva queste considerazioni a proposito della richiesta di ampliamento della veranda del ‘Le Constellation’ presentata al Comune di Crans Montana da parte di Jacques Moretti e dale moglie Jessica Maric, ora indagati con le accuse di omicidio, lesioni e incendio colposi per l’incendio che ha provocato la notte del 31 dicembre la morte di 40 ragazzi e il ferimento di 116. 🔗 Leggi su Agi.it
