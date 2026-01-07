La vicenda della strage di Crans ha attirato l’attenzione sull’effettiva progettazione edilizia dei coniugi Moretti. In particolare, si approfondisce come intendessero ampliare la veranda, secondo quanto confermato dai rilievi ufficiali e dalle dichiarazioni del geometra incaricato. Un’analisi che mira a chiarire i dettagli tecnici e le eventuali implicazioni legali legate a questa operazione edilizia.

AGI - “Il sottoscritto geometra conferma solamente che il presente estratto corrisponde ai dati del rilievo ufficiale. Non garantisce l’accuratezza e la completezza del contenuto del progetto o di altri dati del piano”. Ai primi di dicembre del 2025 l’ingegnere e geometra Nicolas Cordonier scriveva queste considerazioni a proposito della richiesta di ampliamento della veranda del ‘Le Constellation’ presentata al Comune di Crans Montana da parte di Jacques Moretti e dale moglie Jessica Maric, ora indagati con le accuse di omicidio, lesioni e incendio colposi per l’incendio che ha provocato la notte del 31 dicembre la morte di 40 ragazzi e il ferimento di 116. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Strage di Crans: ecco come i coniugi Moretti volevano ampliare la veranda

Leggi anche: Strage Crans-Montana: “I gestori del pub volevano ampliare Le Constellation”

Leggi anche: Strage Crans-Montana, uscita di sicurezza "seminascosta nell'area fumatori e chiusa a chiave"; titolari volevano ampliare il locale da 44 a 74 m2

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La strage di Crans-Montana, la lente sui controlli del Comune svizzero. Arrestare i Moretti, titolari del locale? I pm: «Non ci sono esigenze cautelari»; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Strage di Crans-Montana, nel mirino dei pm anche i controlli.

“Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti” - L'inchiesta giornalistica sulla rapida ascesa economica di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Constellation dove è avvenuta la strage di Capodanno ... ilfattoquotidiano.it

Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana - Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, possiedono un imperio economico che si estende tra la Svizzera e la ... thesocialpost.it