Strage di Crans a Bologna i funerali di Giovanni | Roma il ricordo della mamma di Riccardo | L' ultimo bacio sulla seggiovia

A Bologna si sono svolti i funerali del 16enne Giovanni, vittima della tragedia di Crans. Nella Cattedrale di San Pietro, amici e familiari hanno reso omaggio al giovane studente del liceo Righi, con il lutto cittadino proclamato in sua memoria. Nel frattempo, a Roma, la madre di Riccardo ricorda l’ultimo bacio sulla seggiovia, testimonianza di un dolore profondo e di una perdita improvvisa.

