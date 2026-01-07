Strade distrutte dopo la posa dei cavi | il municipio X convoca l’operatore

Il municipio X ha convocato l’operatore responsabile a causa dei danni alle strade provocati dalla posa dei sottoservizi. La problematica, diffusa in tutta l’area, evidenzia le difficoltà nel monitorare in tempo reale i lavori di installazione di acqua, luce, gas e telecomunicazioni. La questione evidenzia la necessità di trovare soluzioni efficaci per garantire interventi più controllati e minimizzare i danni alle infrastrutture stradali.

Strade rovinate dalla posa dei sottoservizi. Il problema è diffuso e spesso è legato anche alle difficoltà di monitorare, in tempo reale, i lavori effettuati dalle tante realtà interessate alla distribuzione di acqua, luce, gas e telecomunicazioni.

