Storie d’Opera torna con un approfondimento su Rossini, figura centrale della sua epoca. Paolo Fabbri ci guida attraverso l’arte e la vita del compositore, offrendo un punto di vista dettagliato e accurato. Oggi alle 17, nel Ridotto del Teatro Comunale “Claudio Abbado”, riprendono gli incontri dedicati alla lirica raccontata attraverso i libri, per conoscere meglio i protagonisti e il contesto storico di questa forma d’arte.

Il grande compositore Rossini e la sua epoca. Oggi alle 17 riprendono nel Ridotto del Teatro Comunale “Claudio Abbado” gli appuntamenti di Storie d’Opera, la lirica raccontata nei libri. Sarà presentato il libro di Paolo Fabbri “Come un baleno rapido, arte e vita di Rossini” edito dalla LIM (Libreria Musicale Italiana). Paolo Fabbri, professore emerito dell’Università di Ferrara, ha lavorato per la Fondazione Rossini dal 1987 al 1997. Dal 1997 guida il Centro Studi Donizettiani di Bergamo e dal 2001 è presidente dell’Edizione Nazionale delle opere di Gaetano Donizetti. L’incontro di mercoledì 7 gennaio sarà moderato da Athos Tromboni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Storie d'Opera, è la volta di Rossini. In un libro il protagonista di un'epoca. Paolo Fabbri racconta l'arte e la vita

